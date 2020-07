Al Bano, Gianni Morandi fa visita all'amico e pubblica la foto di gruppo: «Ci ha accolto insieme a Loredana»

Al Bano,

Gianni Morandi

Loredana

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Luglio 2020, 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è un mistero che il cantante pugliese sia tornato insieme alla Lecciso. I due vivino nella tenuta didove oggi hanno avuto una visita speciale. Gianni Morandi, in vacanza nelcon la sua Anna, ha fatto tappa anche indopo una gita a, e ha pubblicato sui suoi social la foto di gruppo.«Sette luglio. Ci troviamo in Puglia e abbiamo fatto una visita al maestro Al Bano, nella sua tenuta di Cellino San Marco. Ci ha accolto, insieme a Loredana, con la solita grande ospitalità», ha scritto l'artista emiliano sulla sua paginaGianni Morandi sta documentando e condividendo con i followers le sue vacanze nell'Italia meridionale. Con il consueto entusiasmo pubblica quello che vede e gli incontri che fa.