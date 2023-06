Adriano Pappalardo: «Fuori dalla tv per colpa di Mara Venier, la lite con Zequila per il 25 per cento di share»

di Redazione web

Il primo incontro di Adriano Pappalardo con Lucio Battisti? Nel 1970. Bastò una semplice canzone (Yesterday) cantata nemneno tutta per convincere il maestro. E fu lo stesso Battisti a insistere sul suo nome e cognome. Senza nome d'arte. A Mogol piaceva Adrian Peppart.

Al Corriere della Sera si risente la voce urlante di Adriano Pappalardo. Una voce nata all'età di 14 anni. «Quando dissi a mio padre Giuseppe, elettricista, che volevo cantare, rispose: “Mi prenderà in giro tutto il paese”. Facevo il liceo classico con la media del sei, a parte 4 in condotta e 8 in greco. Al terzo anno smisi di andarci...».

Pappalardo, l'amicizia con Battisti

Il primo successo arriva nel 1972 al Festivalbar con "È ancora giorno" di Mogol-Battisti. «Si piazzò seconda in una hit parade piena di brani di Battisti, dietro a I giardini di marzo. E Lucio: “A’ Pappafì, mica vorrai arrivare primo eh?”». Furono inseparabili. «Andavamo a fare surf a Bracciano, lui era bravo, ma restava sempre vicino alla riva. Un giorno gli proposi di arrivare ad Anguillara. “Sei matto?” Aveva paura che cadessi e affogassi. Ce l’abbiamo fatta. E non l’ho mai visto così felice». Poi lo convinse anche a correre.

Due i grandi amici di oggi. Uno è Antonello Venditti, l'altro Renato Zero: «A una presentazione per la stampa arrivò questo tizio vestito di pizzo, lo guardavano tutti ridendo.

Il suo più grande successo però è Ricominciamo. Un successo nato dalla rabbia. «Era il 1979, venivo da quattro anni di insuccessi, non mi voleva più nessuno. C’era questa musica. Luigi Albertelli mi chiese: “Cosa vorresti dire?”. “Vorrei aprire una finestra e mandare tutti affan...o”». Detto fatto... «Ho venduto 5 milioni di copie. Con la versione spagnola Recomencemos ho battuto pure Julio Iglesias».

Mara Venier e la lite in tv

Capitolo chiuso con la televisione? «Non mi piace più, - risponde sempre al Corsera - ci sono solo reality e altre putt...e». Storica ma contro producente per lui la litigata con Antonio Zequila a “Domenica In: «Fu colpa sua, urlò che voleva tagliarmi la gola. E di Mara Venier, che lo lasciò fare per il 25 per cento di share. Io ho avuto il meglio, con Baudo e la Carrà. Faccio solo quello che mi va. Ma ai miei concerti è pieno di ragazzini».

