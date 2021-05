Adele compie 33 anni, la cantante festeggia col ritorno su Instagram dopo oltre tre mesi

Adele compie 33 anni e festeggia con il ritorno su Instagram. La cantante inglese, tra le più amate al mondo della sua generazione, ha pubblicato infatti tre foto a oltre tre mesi di distanza dall'ultimo post.

Leggi anche > Sabrina Salerno ricorda Nick Kamen sui social, l'addio su Instagram con uno scatto insieme

«Thirty-free», scrive Adele nella didascalia del post, utilizzando un gioco di parole per celebrare i suoi 33 anni. Il post arriva a oltre tre mesi di distanza dall'ultimo, ma soprattutto un anno esatto dopo quello che aveva spiazzato il mondo e non solo i suoi fan. Un anno fa, infatti, la cantante britannica aveva pubblicato delle foto in cui mostrava un radicale cambiamento fisico fino ad essere quasi del tutto irriconoscibile.

Nel post in cui celebra il suo compleanno, Adele ha invece pubblicato tre diverse foto. Nella prima, un primo piano in bianco e nero in cui la cantante sfoggia una lunga chioma. Nella seconda, invece, si concede un rilassante bagno in acqua e nella terza si cimenta con il ballo, con una posa che a molti fan ha ricordato l'emoji della ballerina di flamenco. Tra questi c'è anche l'amico Jamal Edwards, imprenditore e produttore britannico.

Il post di Adele, dopo una lunga assenza da Instagram, in meno di un giorno ha accumulato oltre 5 milioni di like. Tra gli oltre 50mila commenti, invece, compaiono anche gli auguri della conduttrice Ellen DeGeneres e dell'attrice Marion Cotillard. C'è anche quello dell'astro nascente del cinema mondiale, la giovanissima Millie Bobby Brown, che scrive alla cantante: «Ti voglio bene. Questo è tutto».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Maggio 2021, 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA