Adele annuncia i concerti a Las Vegas da gennaio ad aprile: l'unica occasione per ascoltarla dal vivo

Adele è pronta per la sua prima residency a Las Vegas. La cantante, che ha da poco pubblicato il suo nuovo album 30, ha annunciato che terrà al Colosseum di Las Vegas, all’interno del Caesars Palace, 24 spettacoli per due volte a settimana, dal 21 gennaio al 16 aprile. Come riporta l'Independent, gli spettacoli Weekends with Adele si terranno venerdì e sabato sera, con i biglietti disponibili in prevendita tramite Ticketmaster Verified Fan a partire dal prossimo giovedì 2 dicembre.

La residency di Las Vegas rappresenterà, almeno per il 2021, l’unica occasione per vedere l'artista dal vivo. Con residency show (in italiano letterale: residenza di spettacoli) si intende una serie di concerti con sede fissa di un determinato artista, che possono protrarsi anche per vari anni.L a città dei residency per eccellenza è sicuramente Las Vegas.

«Questa residency le farebbe guadagnare un sacco di soldi, consentendole di avere una routine: sarebbe una cosa divertente, e allo stesso tempo molto redditizia. Lei ama fare concerti e di certo il pubblico non avrà problemi a viaggiare per andarla a vedere e sentire, non appena le restrizioni anti-Covid saranno allentate», ha spiegato lo scorso agosto una fonte. Per raggiungere settimanalmente il Nevada ovviamente usufruirà di un jet privato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Novembre 2021, 22:17

