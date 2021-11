Adele abbandona lo studio durante un'intervista: il conduttore non aveva ascoltato il suo album

Adele fuori dagli schemi... e dagli schermi! La cantante 33enne è uscita dallo studio in diretta televisiva mentre rilasciava un'intervista. Il motivo? Secondo quanto riporta il The Sun, Adele, tornata alla ribalta, sarebbe andata su tutte le furie quando il giornalista che la stava intervistando avrebbe confessato di non aver ascoltato il suo nuovo album.

Sarebbe Matt Doran, 37enne, il giornalista in questione. Il conduttore del Weekend Sunrise su Channel 7, è stato sospeso dai boss di Seven Network, secondo quanto comunicato dall' Aussie Daily Telegraph, per aver apparentemente «offeso» Adele.

Sarà fuori onda per due settimane dopo aver condotto l'intervista alla cantante londinese senza riferimento alcuno alla nuova uscita e, per di più, ammettendo poi di non aver ascoltato nemmeno una delle 12 canzoni dell'album. Così, indignata, Adele avrebbe interrotto l'intervista, uscendo dallo studio.

Ma non è certo, infatti altre fonti, scrive The Sun suggeriscono che la cantante sia uscita perchè era stata stabilita quella conclusione per l'intervista.

L'intervista, finita con un flop, sarebbe costata a Seven Network 1 milione di dollari e includeva anche i diritti per trasmettere la chiacchierata della cantante rilasciata ad Oprah e il concerto di One Night Only.

