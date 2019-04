Achille Lauro, rinviate ad ottobre le 6 tappe del tour nei club: ecco il nuovo calendario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le seiche sarebbero dovute patire il prossimo mese di maggio sono tutte r. «Quando avevamo comunicato le date del tour sapevamo che avrei partecipato ama mai avrei immaginato che quell’esperienza sarebbe stata per me un successo così importante. Appena terminato il Festival abbiamo passato giorni e notti in studio per chiudere il nuovo album. Sarà un album unico, rivoluzionario e abbiamo deciso di spostare le date del tour ad ottobre perché io possa incontrare tutti agli instore e al tempo stesso preparare e portare sul palco lo show più imponente che io abbia mai fatto», ha scritto sui social il cantante.«Ringrazio quanti di voi, tantissimi, avevano già acquistato i biglietti in prevendita mostrandomi un affetto e una presenza che davvero non mi aspettavo così massiccia. L’organizzazione del tour vi fornirà tutte le informazioni utili per la gestione dei biglietti, che in ogni caso restano validi per le nuove date. Grazie. Ci vediamo agli instore, questa estate in giro nei Festival più importanti e poi al ROLLS ROYCE TOUR». Il nuovo calendario procederà con i seguenti appuntamenti:3 ottobre al Tuscany Hall di Firenze – nuova data a recupero del 23 maggio4 ottobre all’Atlantico Live di Roma – nuova data a recupero dell’11 maggio7 ottobre al Fabrique di Milano – nuova data a recupero del 19 maggio10 ottobre al PalaEstragon di Bologna – nuova data a recupero del 24 maggio11 ottobre al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO) – nuova data a recupero del 18 maggio13 ottobre alla Casa della Musica di Napoli – nuova data a recupero del 10 maggioI biglietti acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti. Coloro che desiderano in ogni caso richiedere il rimborso del biglietto possono farlo presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, entro e non oltre il 28 maggio. Restano, invece, confermate le date estive già annunciate:7 giugno al Nameless Music Festival di Barzio8 giugno al Core Festival – Zona Dogana di Treviso25 luglio all’Udine Vola – Piazza Castello di Udine14 agosto al SottoSopra Fest – Pala Live di LecceI biglietti per tutte le nuove date del tour, prodotto da Friends & Partners, sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per info www.friendsandpartners.it.