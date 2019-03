Achille Lauro, Rolls Royce è Disco d'Oro”

Lunedì 4 marzo, il singolo “Rolls Royce” di Achille Lauro è stato certificato ORO (certificazioni diffuse da FIMI/GfK Italia)! Innovatore e precursore di nuove tendenze musicali, artistiche ed estetiche, Achille Lauro è stato tra i protagonisti della 69° edizione del Festival di Sanremo, in gara con il brano “Rolls Royce”, scritto da Lauro De Marinis e Davide Petrella, prodotto da Boss Doms e Frenetik & Orang3 e realizzato nei nuovi RCA Recording Studios di Sony Music.



In primavera, a meno di un anno di distanza dal precedente lavoro in studio, uscirà per Sony Music Italy il nuovo album di inediti dell’eclettico artista romano.

E per celebrare al meglio insieme a tutto i suoi fan, dal 10 maggio Achille Lauro sarà impegnato nell’“Achille Lauro Live 2019”, un tour che lo porterà sui palchi dei più importanti club d’Italia.



Questi gli appuntamenti a oggi confermati: 10 maggio alla Casa della Musica di Napoli; 11 maggio all’Atlantico Live di Roma; 18 maggio al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO); 19 maggio al Fabrique di Milano; 23 maggio al Tuscany Hall di Firenze; 24 maggio al PalaEstragon di Bologna; 7 giugno al Nameless Music Festival di Barzio (LC); 8 giugno al Core Festival di Treviso.



I biglietti per tutte le date del tour, prodotto da Friends & Partners, sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per info www.friendsandpartners.it.