Achille Lauro, le date ufficiali dell'Instore tour per "1969"

Ha deciso di usare i social per comunicare tutte le date ufficiali del suo Instore Tour. Parliamo di, che ha confermato diversi appuntamenti con i suoi fan durante il quale presenterà il suo nuovo disco “”, in uscita ilper Sony Music Italy.Di seguito tutte le date ad oggi confermate:Ore 17:00 a Milano – Mondadori Megastore (Piazza Duomo, 1)Ore 14:30 a Genova – La Feltrinelli (Via Ceccardi, 16)Ore 18:00 a Torino – Mondadori Bookstore (Via Monte di Pietà, 2 ang. Via Roma)Ore 14:30 a Verona – La Feltrinelli (Via Quattro Spade, 2)Ore 18:00 a Stezzano (BG) – Media World c/o CC Le Due Torri (Via Guzzanica, 62/64)Ore 15:00 a Firenze – Galleria Del Disco (sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella)Ore 18:00 a Lucca – Sky Stone & Songs (Piazza Napoleone, 22)Ore 15:00 a Roma – Discoteca Laziale (Via Mamiani, 62)Ore 18:30 a Napoli – La Feltrinelli (Stazione Centrale Piazza Garibaldi)Ore 14:30 a Bari – La Feltrinelli (Via Melo, 119)Ore 18:00 a Foggia – Mondadori Bookstore (Via Guglielmo Oberdan, 9-11)Ore 15:00 a Forlì – Mondadori Bookstore c/o CC Mega (Corso della Repubblica, 144)Ore 18:00 a Bologna – Semm Music Store & More (Via Oberdan, 24F)Ore 14:30 a Varese – Varese Dischi (Galleria Manzoni, 3)Ore 18:00 a Como – F.lli Frigerio Dischi (Via Garibaldi, 38)