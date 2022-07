Achille Lauro e Clementino in visita all'ospedale oncologico di Napoli: concerto per i bimbi malati di cancro

di Federica Portoghese

Un pomeriggio speciale per Achille Lauro e Clementino, un gesto d'amore al polo oncologico pediatrico dell'ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli. I due cantanti, in visita all'azienda ospedaliera, hanno regalato momenti di spensieratezza e allegria in un clima di sofferenza e dolore. Un concerto unico per un pubblico unico. Ad accompagnare Achille Lauro e Clementino, con pianoforte e percussioni, i musicoterapisti dell'ospedale e i piccoli pazienti in cura, che hanno cantato insieme ai genitori e al personale sanitario le canzoni degli artisti. Ore di svago, sorrisi e divertimento, un regalo puro, umano e di cuore che i cantanti hanno voluto donare ai bimbi malati di cancro.

Achille Lauro e Clementino all'ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli

La visita è proseguita nei reparti dove i piccoli non potevano lasciare le stanza. «È stata una giornata ricca di attesa, di sorrisi e di emozioni per i nostri piccoli pazienti. Momenti come questi sono fondamentali perché sono parte integrante dei percorsi di cura» ha commentato, sul profilo social dell'ospedale, Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Aorn Santobono-Pausilipon.

«Achille Lauro e Clementino, che ringraziamo per questa bellissima giornata, hanno compreso appieno il valore terapeutico dell’arte. Vedere l’emozione sui volti dei nostri ragazzi ci riempie il cuore», hanno aggiunto all'unisono Flavia Matrisciano e Anna Maria Ziccardi, direttrice e presidente della Fondazione Santobono-Pausilipon.

Una lezione di vita quella che si portano dietro i due cantanti dopo il pomeriggio al polo oncologico di Napoli. Achille Lauro e Clementino, hanno dimostrato, ancora una volta, di essere dei veri artisti, dall'animo nobile e dal cuore grande.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Luglio 2022, 18:19

