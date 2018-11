Achille Lauro e Boss Doms, con il concept show "La morte del cigno" chiudono il loro ultimo progetto musicale

dispiegano le loro ali abbaglianti e glitterate e puntando dritti a Milano e Roma con un leggendariocon cui festeggiano la fine del loro ultimo progetto musicale. Approdano con due eventi live rispettivamente all’- e all’Atlantico - sabato 10 novembre.LEGGI ANCHEI due artisti celebreranno il genere nato dalla loro creatività: La Sambatrap, che ha spopolato e generato grande entusiasmo soprattutto con l’ultimo album “Pour l’Amour” (uscito il 22 giugno 2018). Si chiude così un capitolo e se ne apre un altro: i due poeti bohémiens danno il via, ancora una volta, alla sperimentazione con una ricerca di nuove sonorità, mix inediti e stimoli originali… perché l’arte, nelle sue infinite forme, è il loro punto di riferimento da cui rinascere e reinventarsi per dimostrare che con gli amici, quelli come loro, con i fratelli d’arte hanno segnato un punto fondamentale nella musica com’è stato nella Pop Art italiana per i pittori maledetti Mario Schifano, Franco Angeli e Tano Festa.In scena la parola d’ordine è “imprevedibilità” che si riflette anche nell’allestimento, nelle performance e nella scelta dei costumi. Sul palco con Achille Lauro e Boss Doms tra gli altri si alternano Cosmo, Coez, Emis Killa, Gemitaiz, Clementino, Rocco Hunt, Anna Tatangelo, Fred De Palma e OG Eastbull… L’opening act vede protagonisti 7 giovani artisti rap: Dj Pitch, Simon P, Sedato Blend, Yanky, Kiddy, Mattway e Uzi Luke.Achille Lauro & Boss Doms, nati artisticamente nel 2012, hanno all’attivo quattro album e una raccolta. Rispettivamente 28 e 30 anni, sono l'emblema di uno stile di vita alternativo, difficilmente catalogabile.