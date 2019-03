Achille Lauro, nuovo album: il 12 aprile esce 1969. «Dopo Sanremo mi sono chiuso in studio»

Achille Lauro, 1969, che sarà disponibile in negozi, store digitali e piattaforme streaming a partire dal 12 aprile: è stato lo stesso Achille Lauro ad annunciarlo in un comunicato stampa scritto in prima persona. L’album è già disponibile in versione Standard, Deluxe autografata e Vinile in pre-order: la versione Deluxe contiene tra l’altro un esclusivo booklet fotografico di 32 pagine.



È in arrivo da poche settimane il nuovo album di, 1969, che sarà disponibile in negozi, store digitali e piattaforme streaming a partire dal 12 aprile: è stato lo stesso Achille Lauro ad annunciarlo in un comunicato stampa scritto in prima persona. L'album è già disponibile in versione Standard, Deluxe autografata e Vinile in pre-order: la versione Deluxe contiene tra l'altro un esclusivo booklet fotografico di 32 pagine.

o chiesto di scrivere questo comunicato personalmente per eliminare la distanza tra me e voi. Dopo tutto quello che è successo in questo mese, ci tenevo particolarmente a ringraziarvi -

scrive l'artista nel suo comunicato

- Sanremo è stata un esperienza incredibile; e il vostro appoggio è stato determinante. Era tempo che lavoravo a questo nuovo genere, che prende dal passato e cerca di guardare al futuro »







« Il vostro apprezzamento e l’interessamento da parte di un pubblico più vasto, mi ha permesso di provare a dare poco peso a quello che dicevano su di me e a sognare di fare musica senza tempo. Da quando è finito Sanremo mi sono chiuso in studio, 20 ore al giorno ad immergermi in questo nuovo progetto che il 12 aprile sarà fuori ovunque, vi presento “1969” -

conclude

- Ci risentiremo presto. Lauro

