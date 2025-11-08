Peppe Vessicchio icona a Sanremo: le quattro vittorie al Festival, l'ipotesi conduzione e l'affetto del pubblico

Peppe Vessicchio icona a Sanremo: le quattro vittorie al Festival, l'ipotesi conduzione e l'affetto del pubblico

di Redazione web

Giuseppe Vessicchio, per tutti Beppe, ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana come direttore d’orchestra, compositore e arrangiatore. Volto amato dal pubblico televisivo, era celebre per il suo garbo, il sorriso sempre presente e la capacità di rendere la musica accessibile a tutti.

Sanremo, la sua seconda casa

Sanremo è stata per lui molto più di un palco: dal 1990, Peppe ha partecipato ininterrottamente al Festival, diventandone uno dei simboli. Come direttore d’orchestra ha vinto quattro volte: con gli Avion Travel (Sentimento, 2000), Alexia (Per dire di no, 2003), Valerio Scanu (Per tutte le volte che, 2010) e Roberto Vecchioni (Chiamami ancora amore, 2011). A questi trionfi si sommano numerosi premi come miglior arrangiatore. Oltre ai riconoscimenti, il pubblico lo ricordava per la gentilezza, l’ironia e l’eleganza con cui conduceva le sue orchestre, conquistando applausi e l’affetto di milioni di spettatori, anche sui social.

Un ruolo che non è mai arrivato

Negli anni scorsi circolava l’ipotesi che Peppe potesse anche condurre il Festival. Raccontava di come Claudio Baglioni, durante l’epoca di Bisio e Raffaele, avesse pensato a lui per un ruolo speciale, sostenuto anche dal vicedirettore Fasulo. Ma, spiegava, «lo bloccò l’ufficio scritture della Rai» a causa di una questione legale sui diritti: «Non s’è più fatto niente.

Al momento non posso ancora avere contratti con Rai. Visto quanto in media durano processi e appelli in Italia, penso che la mia storia con la Rai sia finita».

La città di Sanremo

Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, ha commentato la sua scomparsa con parole di affetto: «Mi colpisce molto la notizia della morte di Peppe Vessicchio, sono molto dispiaciuto. Non ho avuto il piacere di conoscerlo di persona, ma ha rappresentato tanto per il Festival e per la città di Sanremo, certamente un personaggio prestigioso che se ne va».

Collaborazioni e sperimentazioni

La carriera di Vessicchio non si è limitata a Sanremo. Ha lavorato con artisti di fama nazionale e internazionale come Andrea Bocelli, Zucchero, Elio e le Storie Tese, Ornella Vanoni, Ron e Biagio Antonacci. La sua versatilità lo ha portato a dirigere orchestre in contesti prestigiosi, come il Cremlino per un omaggio a John Lennon, e a guidare il progetto Rockin’1000, la più grande rock band del mondo. Negli ultimi anni non ha mai smesso di sperimentare e aveva in programma un tour teatrale con Ron dal titolo Ecco che incontro l’anima.

Ultimo aggiornamento: sabato 8 novembre 2025, 17:43
