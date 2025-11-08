Peppe Vessicchio icona a Sanremo: le quattro vittorie al Festival, l'ipotesi conduzione e l'affetto del pubblico

di Redazione web

Giuseppe Vessicchio, per tutti Beppe, ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana come direttore d’orchestra, compositore e arrangiatore. Volto amato dal pubblico televisivo, era celebre per il suo garbo, il sorriso sempre presente e la capacità di rendere la musica accessibile a tutti.

Sanremo, la sua seconda casa

Sanremo è stata per lui molto più di un palco: dal 1990, Peppe ha partecipato ininterrottamente al Festival, diventandone uno dei simboli. Come direttore d’orchestra ha vinto quattro volte: con gli Avion Travel (Sentimento, 2000), Alexia (Per dire di no, 2003), Valerio Scanu (Per tutte le volte che, 2010) e Roberto Vecchioni (Chiamami ancora amore, 2011). A questi trionfi si sommano numerosi premi come miglior arrangiatore. Oltre ai riconoscimenti, il pubblico lo ricordava per la gentilezza, l’ironia e l’eleganza con cui conduceva le sue orchestre, conquistando applausi e l’affetto di milioni di spettatori, anche sui social.

Un ruolo che non è mai arrivato

Negli anni scorsi circolava l’ipotesi che Peppe potesse anche condurre il Festival. Raccontava di come Claudio Baglioni, durante l’epoca di Bisio e Raffaele, avesse pensato a lui per un ruolo speciale, sostenuto anche dal vicedirettore Fasulo. Ma, spiegava, «lo bloccò l’ufficio scritture della Rai» a causa di una questione legale sui diritti: «Non s’è più fatto niente.

La città di Sanremo

Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, ha commentato la sua scomparsa con parole di affetto: «Mi colpisce molto la notizia della morte di Peppe Vessicchio, sono molto dispiaciuto. Non ho avuto il piacere di conoscerlo di persona, ma ha rappresentato tanto per il Festival e per la città di Sanremo, certamente un personaggio prestigioso che se ne va».

Collaborazioni e sperimentazioni

La carriera di Vessicchio non si è limitata a Sanremo. Ha lavorato con artisti di fama nazionale e internazionale come Andrea Bocelli, Zucchero, Elio e le Storie Tese, Ornella Vanoni, Ron e Biagio Antonacci. La sua versatilità lo ha portato a dirigere orchestre in contesti prestigiosi, come il Cremlino per un omaggio a John Lennon, e a guidare il progetto Rockin’1000, la più grande rock band del mondo. Negli ultimi anni non ha mai smesso di sperimentare e aveva in programma un tour teatrale con Ron dal titolo Ecco che incontro l’anima.

