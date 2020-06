Luoghi Sacri. Emozioni in musica per il nuovo singolo di Svevo Susa

Luoghi Sacri è il nuovo singolo di Svevo Susa, in esclusiva su Spotify da martedì 23 giugno per Rivoluzione Dischi/Pirames International. Il brano, prodotto da Alessandro Forte (Aiello, Galeffi, Mameli, Scrima, Valucre) presso gli studi Pepperpot di Roma, è un’anteprima di un concept EP in uscita durante l’autunno 2020. Luoghi Sacri è la storia di una scoperta, la descrizione di un incontro che colpisce come una folgore. Lo spazio fisico ed emotivo è una di quelle serate normali, che iniziano come tante altre, senza aspettative o rivoluzioni, una notte copia di altre cento. Ed in quel contesto sacro, di divertimento puro senza complicazioni, si incrociano due occhi diversi: un corpo speciale ed ecco che lo spazio da paradiso diventa inferno e tutto quello che credevi di conoscere diventa piccolo come un granello di sabbia. Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Giugno 2020, 15:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA