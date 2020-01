di Ida Di Grazia

Masterchef Italia

Venerdì 10 Gennaio 2020

. Tra rivalità, strategie e simpatie, l'atmosfera nella MasterClass del cooking show si è surriscaldata, e due concorrenti -- tradite dalle proprie insicurezze, hanno dovuto togliere nella puntata di giovedì il grembiule.Negli episodi andati in onda giovedì 9 gennaio, sotto gli occhi dei tre giudicila Mystery Box è stata vinta da Luciano e dal suo piatto “Adda Cuosa” a base di brodo di manzo. Luciano, ottenuto il suo il vantaggio nell'Invention Test, ha deciso di giocare le sue carte affidando ad ogni avversario la replica esatta di uno dei piatti dello Chef Marco Martini, una stella Michelin per l'omonimo ristorante a Roma. In seguito a questa prova, mentre il migliore è stato Fabio.«Chiamatemi Titti, Nunzia proprio non mi piace! Ieri ho visto la puntata, e no non mi pento di niente, rivedo me stessa, una donna sensibile che vive tutto col cuore. Non sono una che piange come è sembravo in tv, anzi , sono molto forte, una madre di famiglia con tre figli, però lì ero sola. Ero quasi terrorizzata. Pensavo fosse più semplice, più leggero. Tornassi indietro ci metterei meno cuore e più cervello, forse sarei più lucida».« Assolutamente sì, sentivo la tensione delle telecamere, non avevo paura delle prove. Sono abituata a vivere nel mio mondo dove ho tutto sotto controllo, avere quell'ansia ... non ce l'ho fatta».Nella prova in esterna disvoltasi nell'incantevole Tenuta La Colombara, davanti a 40 ristoratori esperti di riso la brigata blu capitanata da Fabio ha presentato un menù di pesce, mentre la brigata rossa capitanata da Nicolò si è cimentata nella preparazione di un menù a base di carne. In una sfida che ha visto una buona partenza ma uno sviluppo concitato e punteggiato di errori, ad ottenere il consenso schiacciante - 36 voti su 40 - dei ristoratori è stato il menù servito dalla brigata rossa. A Fabio e compagni è toccato il Pressure Test, in seguito al quale«o ho scelto di utilizzare le ciligie che Locatelli ha definito piatto killer, in realtà ha danneggiarmi è stata la bottarga di tonno... ne devo aver messa davvero troppa».«Masterchef è stata un'sperienza incredibile, ho conosciuto delle persone fantantische, mi rendo conto di essere stata troppo timida. Mi sono sempre avvicinata con timore ​agli chef e forse questo mi ha penalizzata. ​Forse è vero, come dice Titti (Nunzia ndr), ci voleva più cazzimma».Ad entrambe abbiamo chiesto di indicarci un preferito, in realtà abbiamo anche provato a spillargli il nome del vincitore invano, ma hanno preferito non segnalare nessuno: «​Quando siamo andate via - ci hanno risposto - ancora non c'erano tante differenze, ma ci sentiamo con quasi tutti. E comunque anche se siamo uscite conitnuate a seguirci su Masterchef Magazine».