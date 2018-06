Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quattro prime serate, i sedici migliori aspiranti chef e una seconda possibilità. Sono gli ingredienti di, il programma prodotto da Endemol Shine Italy che trona a dicembre suA giudicare gli aspiranti al titolo,i due veterani della giuria di MasterChefaffiancati in ogni puntata da un giudice ospite:e il nuovo giudice di MasterChefMASTERCHEF ALL STARS riporterà ai fornelli della cucina alcuni dei migliori cuochi già transitati dalla masterclass: i concorrenti della prima edizione, che si giocò la finale con il poi vincitore Spyros, e ANNA LUPI, ex ballerina con una grande passione per la cucina;secondo in una delle finali più sentite della storia di MasterChef in un’edizione, la seconda, in cui si è distinto anche per l’estetica dei suoi piatti,, quarto classificato in quella stessa edizione, terminata la quale ha ulteriormente perfezionato la sua tecnica culinaria, sempre dalla seconda edizioneil cui percorso fu caratterizzato da specialità della cucina partenopea eanche lei volto della seconda edizione e uno dei personaggi più amati di MasterChef,I, l’indimenticabile “milanese” della seconda stagione con un’avviata carriera tra libri di cucina e tv., uno dei protagonisti indiscussi della terza stagione in cui si classificò secondo,per tutti “il Cannibale”, si è distinto sempre nella terza edizione per grinta e determinazione. Dalla quarta edizionegiovane e talentuoso concorrente molto amato dal pubblico e dalla quinta edizione, seconda classificata che dopo MasterChef ha fatto della sua passione per la cucina un lavoro, il libanese e triestino d’adozioneche dopo aver lavorato al Fourghetti di Bruno Barbieri ha da poco aperto un ristorante a Beirut, la toscanauna dei concorrenti di MasterChef tra i più seguiti sui social eper tutti “Darione”, anche lui in gara nella quinta edizione, sostenitore della cucina sincera, genuina con qualche contaminazione del sud - est asiatico frutto dei suoi innumerevoli viaggi. Dalle ultime due edizioniche a breve aprirà un ristorante nella sua Calabria, e, terzo classificato nella finale della settima edizione dove è arrivato con il primato di essere stato per sette volte tra i migliori, ovvero il concorrente salito più spesso sul podio.