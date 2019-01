Masterchef All Stars, anticipazioni: per il gran finale il nuovo giudice Giorgio Locatelli

Giovedì 10 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 20:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sono i cinque concorrenti ancora in gara chesi giocheranno il tutto per tutto per vincere la primadiAlle ore 21.15 su Sky Uno gli aspiranti chef, che seguiremo su, accenderanno i fornelli per l'ultima volta e per decidere chi di loro sarà il migliore dei migliori. Giudice speciale lo chefche rivedremo nella prossima edizione diVoglia di riscatto e rivincita, ma anche la volontà di mostrare la propria crescita professionale rispetto all’edizione diin cui hanno sfiorato per un soffio la vittoria: in queste settimane, le “All Stars” sono state protagoniste di una sfida accesissima e piena di colpi di scena. Ma ora siamo giunti al momento di eleggere il vincitore di questa edizione speciale e i cinque concorrenti ancora in gara sono pronti a giocarsi il tutto per tutto. A giudicarli, affiancati in quest’ultimo appuntamento dallo chef, una stella Michelin con la celebre Locanda Locatelli e giudice della prossima edizione di(in partenza la prossima settimana,, sempre su Sky Uno; Locatelli affiancherà gli stessi).Durante la, gli chef in gara dovranno misurarsi con sei ingredienti molto diversi tra loro e sei metodi di cottura diversi, preparando un piatto che riesca ad armonizzare il tutto. Nel corso dell’poi, saranno raggiunti da cinque tra gli ex vincitori di MasterChef, che sottoporranno ai concorrenti un piatto di propria creazione da replicare: torneranno in cucinaAl termine di questa prova emergeranno i tre protagonisti della finalissima di MasterChef All Stars, che avranno due ore e mezza per presentare un proprio menu composto da cinque portate.Il creatore del menu migliore si aggiudicherà il titolo di MasterChef All Stars italiano e i 100.000 euro del premio in palio che saranno interamente devoluti in beneficenza.Il mondo MasterChef, da sempre attivo nel campo del charity e della social responsability, in questa occasione donerà la somma a Liberamensa, l’associazione che, dal 2008, si occupa di offrire opportunità di reintegro ai detenuti del carcere di Torino attraverso la formazione e il lavoro, in carcere e fuori, con attività che comprendono, tra le altre, servizi di catering, gastronomia e un panificio.