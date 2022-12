MasterChef torna su Sky: «Alzeremo l'asticella». La nuova edizione da giovedì sera

Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e il nuovo tre stelle - il dodicesimo italiano - Antonino Cannavacciulo ripartono «con il programma che affascina da dodici anni». La nuova edizione di Masterchef Italia andrà in onda dal 15 dicembre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile on demand e visibile su Sky Go. «Cerchiamo di alzare l’asticella e di tirare fuori il meglio attraverso le varie prove degli aspiranti», dicono i tre praticamente all’unisono.

Si partirà coi Live Cooking, primo passaggio con cui i concorrenti cominceranno a farsi conoscere: «I cuochi avranno una dispensa a propria disposizione a cui poter accedere liberamente per preparare il loro piatto». Con 3 sì, entreranno di diritto alla Masterclass. In caso contrario, dovranno superare sfide successive. Una volta formata la classe, ci saranno le prove oramai note, dalla Mystery Box, agli Invention, Pressure e Skill Test fino a quelle in esterna. Tra le località, Tropea, Bassano del Grappa, la Cascata delle Marmore e Cervinia.

«Un programma che lancia dei messaggi anche attraverso grandi chef che sono passati da qui con i loro piatti come ospiti. Dall’Uovo di Seppia di Pino Cuttaia alla Cacio e Pepe in vescica di Riccardo Camanini, solo per citare due esempi. La dispensa di Masterchef entra nelle case di tutti, andando ad aiutare chi non ce la fa», dice Cannavacciuolo. Masterchef infatti collabora con Last Minute Market per il recupero di ciò che avanza a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano «perché nulla viene buttato». Tra gli chef ospiti, ci saranno lo chef pasticcere Iginio Massari, il tre stelle Enrico Crippa e il londinese 2 stelle Jeremy Chan, Davide Scabin, Mauro Colagraco e Giancarlo Perbellini. Chi dei concorrenti vincerà, andrà all’Alma, la famosa scuola di cucina italiana.

