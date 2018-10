Masterchef rimuove il tweet su Fedez dopo le polemiche sul compleanno nel supermercato e gli sprechi. E' giallo

Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E' giallo sul tweet rimosso da Masterchef italia pubblicato solo poche ore fa in cui invitavaa fare un giro nelle cucine del cooking show per capire che affrontano gli sprechi. Un messaggio nato dopo le accuse di Fedez durante ilin un supermercato organizzato a sorpresa daSolo pochi minuti fa, misteriosamente il tweet è sparito, che cosa è accaduto?Sin da subito sui social sono apparsi messaggi contro l'idea dei Ferragnez di organizzare una festa in un supermercato: «Non si spreca il cibo», «la gente che muore di fame e voi giocate». Questi sono solo alcuni dei messaggi più "gentili" che sono arrivati alla coppia, che intanto si divertiva e condivideva via Instagram la serata insieme agli invitati. Un'idea originale che però gli si è ritorta contro, tanto che Fedez si è affrettato a chiedere scusa a tutti quelli che sono sentiti offesi, assumendosene la completa responsabilità. In una delle sue stories, però ha "attaccato" anche Masterchef «E' incredibile che mi debba giusitificare come se avessi ucciso una persona, indignatevi anche quando guardate Masterchef perchè tante materie prime vengono sprecate». Pronta la risposta via twitter del cooking show di Sky Uno: «Fedez abbiamo un regalo di compleanno per te: ti ospitiamo nella nostra cucina così puoi vedere come abbiamo affrontato gli sprechi qui a MasterChef!Usiamo gli alimenti avanzati nei pasti di produzione o li ridistribuiamo a chi ne ha più bisogno! Ti aspettiamo». Una risposta semplice e ironica che però è stata cancellata. Così come è stato eliminato temporaneamente ldi Fedez, poi ripristinato. Che il giudice di X Factor se la sia presa? Il mistero si infittisce.