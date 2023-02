Masterchef, il piatto della nonna preparato da Hue fa commuovere Giorgio Locatelli

Masterchef (in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, ma sempre disponibile anche on demand) ha sottoposto gli aspiranti chef a una prova che li ha visti confrontarsi con il mondo della tradizione: i piatti di casa, che preparava la nonna. Ognuno dei concorrenti ha preso spunto dalle pietanze delle proprie origini e il piatto di Hue ha fatto breccia nel cuore di Giorgio Locatelli.

Masterchef: eliminati due tra i concorrenti più forti. Ecco cosa è successo nella puntata di giovedì

Masterchef Italia, eliminazione choc: tutta la Masterclass in lacrime. Ecco chi ha tolto grembiule

Il "Miracolo" di Hue

Gli aspiranti MasterChef hanno davvero messo nei piatti le proprie tradizioni e la propria anima, toccando corde talvolta molto intime. Lo si è visto soprattutto con Hue, che al momento dell’assaggio del suo “Miracolo” (cubetti di riso con gomasio, riso venere saltato, tofu marinato al rabarbaro e salsa di fagiolini), non è riuscita a trattenere le lacrime.

La commozione dei giudici

Il nome del piatto nascondeva la storia di Hue, concorrente di origini vietnamite: «Mi ricordo quando mangiavo questo piatto, quando ero piccolissima. Oggi quella bambina piccola di un villaggio alla periferia di un paese piccolo è riuscita a portare questo piatto a MasterChef davanti a tre degli chef più famosi d’Italia». Commossi gli altri concorrenti, commossi anche i tre giudici, soprattutto Giorgio Locatelli, che hanno abbracciato la ragazza.

Photo credit: Immagini concesse da Sky

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA