Masterchef, l’opera d’arte nel piatto dello chef Enrico Crippa

​Enrico Crippa è uno chef geniale, autore di piatti che sono delle opere d’arte. Ospite di MasterChef Italia nello Skill Test degli episodi di ieri sera (su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand), lo chef tristellato con il ristorante Piazza Duomo ad Alba, “maestro dei vegetali”, sesto Chef a livello mondiale secondo la Top 50th Best Chef Award del 2017, ha portato uno dei suoi piatti-capolavoro.

Masterchef Italia: giovedì arriva il maestro dei vegetali, lo chef tristellato Enrico Crippa

Una quantità di ingredienti e di tecniche incredibile, un viaggio tra Giappone, Messico e Marocco che lascia incantati i concorrenti. La descrizione del suo piatto è un atto d’amore nei confronti degli ingredienti e delle materie prime.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 13:10

