Masterchef Italia: Simone, Kateryna e Alberto sono i tre finalisti. Davide e Denise eliminati - DIRETTA

sono i tre finalisti della settima edizione didevono dire addio al sogno di diventare il settimo masterchef italiano.Su Leggo.it la diretta della semifinale.Ecco cosa è successo nella puntata di giovedì1 marzoCon ladi questa undicesima puntata i giudicialzano l’asticella. Per superare la prova non basterà cucinare bene, ma sarà necessario saper raccontare una storia, possibilmente utilizzando la fantasia e soprattutto bisognerà impiattare in maniera impeccabile, curando ogni dettaglio. Dieci gli ingredienti con cui preparare il proprio piatto:Ma la chiave giusta per dimostrare il proprio estro sono lo stupore e la sorpresa.Sotto la Mystery Box c'è un flauto, un elmetto di sicurezza, una lampadina, una corda e tanti altri oggetti strani, curiosi che dovranno essere utilizzati per l'impiattamento.Solo tre piatti meriteranno l’assaggio dei giudici, ma soltanto uno conquisterà il loro palato e conseguentemente il vantaggio nell’Invention Test.I tre migliori sono quelli di: Alberto - la sua proposta è un acquario - Simone - dalla preistoria al calcestruzzo . Il terzo piatto ha come protagonista la moka ed è quello di Denise.Vince Simone.Il migliore è Simone e in questo Invention Test avrà un grosso vantaggio. Potrà decidere non soltanto cosa cucinare, ma avrà la possibilità di assegnare ai suoi compagni di gara una serie di divieti. Bisogna reinventare cinque piatti della tradizione italiana: genovese, ribollita, coda alla vaccinara, brasato al barolo e infine la cassoeula.Kateryna scoppia in lacrime, sarà colpa della tensione.Simone ha scelto per sè la coda alla vaccinara; ad Alberto ha assegnato la Cassoeula, a Denise il brasato, a Kateryna la ribollita e a Davide la genovese. Oltre all'assegnazione dei piatti Simone assegna anche delle penalita come il divieto di friggere o di usare i latticini. Quello più duro è il divieto di utilizzare l'acqua assegnato alla sua amica Denise.Vince Kateryna che guadagna un privilegio esclusivo nella prova in esterna. Una cena con la chef Antonia KlugmannI piatti peggiori sono quelli diE' Denise a dover dire addio ad un passo dalla finale. Davide ha un'altra possibilità di rientrare sfidando il peggiore dell'esterna.La corsa verso la sfida finale si farà poi sempre più difficile con la nuova prova in esterna. Gli chef amatoriali, infatti, si giocheranno il tutto per tutto all’interno della cucina del ristorante tre stelleIn Svizzera, a Fürstenau, la città più piccola del mondo, dovranno cimentarsi con i piatti dello Chef stellato e stare al passo della sua brigata. Solo uno vincerà la prova e potrà così accedere alla serata finale, per gli altri la sfida del Pressure Test. Chi non riuscirà a fare bene dovrà togliersi il grembiule e rinunciare al sogno di diventare il settimo MasterChef italiano.Prima di uscire tutti i piatti sono supervisionati dall'esigentissimo Caminada.Il primo piatto è quello di Simone: Zuppa di cetriolo fredda con avocado e latticelloQuesta zuppa fresca e dal sapore pungente e quasi piccante è realizzata con lattuga, avocado e cetriolo: è composta da una “neve” di latticello, avocado marinato, cipollotto e ha come protagonista il cetriolo, declinato in vari modi: come granita, come brodo versato poco prima di consumare il piatto, e marinato.Salmerino e carote è il piatto di KaterynaIl salmerino viene cucinato a bassa temperatura per un tempo piuttosto lungo, e viene accompagnato con una mousse di carote, carote sott’aceto, mousse di pesce affumicato e una serie di marinature. PAd Alberto tocca il dessert: Yogurt, lampone, fiori di sambucoUn vero è proprio capolavoro culinario diviso in tre portate: un clafoutis ai lamponi, un’insalata di erbe con fiori, frutta e chips di yogurt e per finire dei cannelloni di lamponi con crema al limone, crema di yogurt e sorbetto ai fiori di sambuco inaciditi.Per lo chef Andreas Canada il migliore della prova in esterna è ... Kateryna.Simone e Alberto vanno al Pressure. Chi perde sfiderà nel duello finale Davide.I piatti di Simone e Alberto non sono piaciuti molto agli chef, ma tra i due il migliore è quello di Alberto, che sale in balconata. E' il secondo finalista.Simone e Davide si giocano il tutto per tutto. I due chef amatoriali dovranno cucinare la platessa in sette modi diversi.Simone "straccia" Davide, è il terzo finalista! Davide deve togliere il grembiule e salutare tutti.La puntata si conclude con la consueta massima di Joe Bastianich "Il vostro cammino verso la vittoria si sta per concludere, e tutti vorranno darvi un consigliosu come affrontarlo. E allora un consiglio ve lo do anch'io:non accettare nessun consiglio".