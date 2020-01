Masterchef, Annamaria eliminata: l'addio ai giudici commuove: «Ho conosciuto dei veri signori»

Venerdì 31 Gennaio 2020, 12:36

In una puntata dicaratterizzata da una prova in esterna emozionante al Teatro Regio di Parma e dalle continue, palesi, rivalità nella Masterclass, i giudicihanno decretatoGli episodi di giovedì dierano incentrati sul tema della collaborazione, elemento fondamentale in cucina per ottenere il risultato migliore: uno step che, in una classe piena di tensioni e strategie come quella di questa edizione, ha rappresentato di fatto uno scoglio assai complesso per molti degli aspiranti chef.- nella quale i concorrenti, a coppie, hanno cucinato due piatti diversi condividendo però la stessa spesa -. Nell’Invention Test, la concorrente originaria di Battipaglia ma residente proprio a Parma ha scelto di cucinare a quattro mani con Maria Teresa, destando la delusione di Antonio, dispiaciuto per essere stato escluso dalla compagna.Ma, anche questa volta, il "Marisa pensiero" ha avuto la meglio: la cooperazione conè stata efficace e grazie a un piatto che ha letteralmente spiazzato i giudici (“Ricordi e dipendenze”, tortino con pan di spagna alle nocciole e paprika, baccalà mantecato, gel di ananas e carote, mousse di ricotta e asparagi fondenti) le due hanno vinto la prova e sono state così incaricate di capitanare le rispettive brigate nella prova in esterna, mentre Giulia e Francesca, peggiori della sfida, sono finire direttamente al Pressure Test.A seguire, la spettacolare prova in esterna, con le due brigate che hanno avuto l'onore di cucinare sul palco del Teatro Regio di Parma per 50 elementi dell’orchestra cittadina “La Toscanini”. Alla fine del pasto i musicisti hanno decretato - con 33 preferenze su 50 - la vittoria della brigata blu di Marisa. Nel Pressure Test, i peggiori hanno affrontato la cucinata a specchio con Chef Locatelli:Commovente il discorso di Antonino Cannavacciuolo (con cui la concorrente salentina è stata protagonista di un momento di tenerezza, nel corso della serata):«Tu hai insegnato tanto a quei ragazzi, hai insegnato a mettersi sempre in gioco, che non si smette mai di imparare e di crescere», le ha detto lo Chef. «Sono orgogliosa del percorso che ho fatto, di aver condiviso con gli altri concorrenti paure, angosce, emozioni – ha detto Annamaria – ma principalmente».Giovedì sera, su Sky Uno/+1 e on demand,ha totalizzato una media di 919.000 spettatori. I contatti unici sono stati 1.334.245, la permanenza media è stata del 70%.