MasterChef, Giovanni e la porchetta: ma cosa c'era dentro la sua omelette?

Il tema del Pressure Test di ieri di MasterChef Italia – in onda alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV – erano le uova: di quaglia per realizzare una maionese, di gallina per preparare un uovo in camicia, di struzzo per cucinare una omelette creativa. Giovanni, lo studente di Medicina di 37 anni, ha proposto ai giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli la sua omelette con porcini e porchetta. Porchetta? O forse era semplicemente “maiale”? Ma, in fondo, cos’è la porchetta? MasterChef Italia, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV. Immagini concesse da Sky”. Tutti i materiali su http://masterchef.sky.it