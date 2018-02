Masterchef, Antonia Klugmann ai fornelli e prova speciale con 7 chef. Denise vince la Mistery Box -Diretta

Quanta abbondanza in questo Quabili Pulao! #Denise e Yousaf hanno realizzato il terzo miglior piatto della #MysteryBox! 💪💪#MasterChefIt pic.twitter.com/v8o7IumqNZ — MasterChef Italia (@MasterChef_it) 22 febbraio 2018

La decima puntata diè iniziata, seguite la diretta con noi. Sono rimasti in 7 a contendersi il titolo di settimo MasterChef italiano. Il 23enne micologo di Tortona Alberto, il macellaio della provincia di Messina Antonino, il tecnico di radiologia di Varese Davide, la toscana doc Denise, la giovane di origine ucraina Kateryna, l’impiegata di Monopoli Marianna, eil giovanissimo studente di Civitanova Marche Simone.Oltre ai giudici, gli aspiranti chef nella Masterclass trovano una mega Mystery Box. Una prova unica nel suo genere che darà vita ad un vero e proprio scambio culturale: 7 chef che hanno chiesto asilo politico in Italia e che qui si stanno costruendo una nuova vita lavorando in ristoranti o catering creati da rifugiati, affiancheranno ciascun concorrente nella realizzazione di un piatto del loro paese di provenienza. Tre saranno i migliori, ma solo uno sarà il vincitore.KAPSA è il nome del piatto presentato da Kateryna. Il secondo migliore è un piatto che viene dall'Africa ed è stato cucinato da Antonino. Denise è la terza aspirante chef scelta tra i migliori. Tutti i piatti incontrano i gusti dei giudici. A vincere è Denise. La Chef Antonia ringrazia i sette chef:"Grazie di aver partecipato e ancora una volta benvenuti in Italia!".Denise ha la possibilità di scegliere del piatto vegetariano che cucineranno tutti. Accanto a lei ci sarà per la prima volta Antonia Klugmann . I tre piatti da scegliere sono sue creazioni. Il vantaggio di Denise è quello di essere affiancata dalla chef Klugmann, con cui però non potrà parlare. Come sempre 45 minuti di tempo per realizzare una delle sue creazioni: raviolini arrostiti alla cicoria selvatica******Per la prova in esterna la gara fa tappa sul promontorio del. I cuochi amatoriali dovranno soddisfare il palato e stimolare l’interesse di un importante critico gastronomico:, ispettrice per la Guida Ristoranti dell’Espresso e capo della giuria italiana del. A vincere la prova sarà soltanto uno. Tutti gli altri, invece, dovranno affrontare ile battersi per mantenere saldo il grembiule e non vedere sfumare la possibilità di avvicinarsi alla vittoria finale della settima edizione di MasterChef.Seguite la diretta con noi a partire dalle 21.15