Marsterchef, tra due concorrenti scoppia la passione. Federica si dichiara a Nicolò: «Sei bello». E i tre cuochi vanno via

di Redazione web

A Masterchef si cucina, come è ovvio, ma c'è anche spazio per l'amore. Ieri, giovedì 14 dicembre, è andata in onda su Sky la prima puntata del cooking show più amato. Durante le selezioni è successo qualcosa di inusuale. Tra Federica, 20enne veronese, e Nicolò di 19 anni, è scoppiata la scintilla. E lei si è dichiarata davanti ai giudici.

Cosa è successo

Francesca, aspirante Masterchef, si è presentata alle selezioni senza accompagnatori. Così, ha chiesto a Nicolò (in attesa di essere chiamato a presentare il suo piatto) di accompagnarla. Quando i giudici hanno chiesto il motivo, la giovane ha risposto: «È simpatico, ma anche bello... sei bello». Lui, imbarazzato, ha sorriso. I giudici invece, ironicamente, si sono alzati e sono andati via: «Fate pure, quando avete fatto torniamo». Alla fine Francesca non è riuscita a entrare, mentre Nicolò sì. L'amore non continuerà nella MasterClass, ma forse i fuori continueranno a sentirsi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA