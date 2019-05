Masterchef, Bastianich lascia per la musica. Nella prossima edizione ​solo tre giudici: Barbieri, Locatelli e Cannavacciuolo

Masterchef senza Bastianich: lo ha annunciato Sky. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono i giudici della prossima edizione di MasterChef Italia. Un ritorno alla giuria a 3 per il talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, che vedrà in sfida nuovi promettenti cuochi amatoriali per conquistare il titolo di nono MasterChef d’Italia.



Masterchef, Bastianich dice addio. Giorgio Locatelli annuncia da Cattelan: «L'anno prossimo non ci sarà» Un ritorno alla giuria a 3 per il talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, che vedrà in sfida nuovi promettenti cuochi amatoriali per conquistare il titolo di nono MasterChef d’Italia.

«Non un addio - ha dichiarato il popolare Joe - ma un arrivederci alla grande famiglia di MasterChef Italia, un programma che mi ha regalato tanto. Sono pronto per nuove avventure, e sono pronto a dedicarmi all’altra mia grande passione che è la musica. Sarò impegnato in un tour italiano con l'uscita del mio primo album di cui presto avrete info e date».



Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky Italia, ha dichiarato: «Siamo già al lavoro per la prossima edizione di MasterChef con due giudici amatissimi come Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, che fanno parte della storia del programma, e Giorgio Locatelli, entrato a far parte della “brigata” di MasterChef da qualche mese ma già nel cuore del pubblico e diventato uno straordinario punto di riferimento per i concorrenti. Continuerà a far parte della famiglia di Sky Joe Bastianich, assieme al quale stiamo lavorando a un nuovo progetto nel quale porterà sicuramente la stessa grande passione che, insieme al suo talento, l’ha reso uno dei giudici più amati di MasterChef».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e già in questi giorni Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli sono alle prese con le prime fasi di selezione degli aspiranti chef che entreranno poi nelle cucine di Sky, a partire dal prossimo dicembre. Qui si consumeranno le sfide - tra Mystery Box, Invention Test, prove in esterna e Pressure Test - che porteranno all’incoronazione del MasterChef italiano, titolo che quest’anno è andato alla 31enne siciliana Valeria Raciti.che diventa così il decano dei giudici del talent culinario (è presente sin dalla prima edizione);ormai una colonna portante per il programma e per i cuochi amatoriali in gara; enew entry e grande sorpresa dell’ultima edizione, che ha letteralmente conquistato il pubblico con i suoi modi fermi ma gentili e il suo savoir-faire british ma dal calore tipicamente italiano.che lo ha visto protagonista per ben 8 edizioni. Lo fa per dedicarsi alla musica - che nella sua vita ha un posto di assoluto rilievo, insieme alla ristorazione - con un tour italiano e un CD in uscita di cui verranno presto annunciati i dettagli.