La politica è lontana dalla gente! I politici ignorano le vere priorità della gente! C’è bisogno di un uomo nuovo in campo… anzi, ne servirebbero tre! Al grido di “Per un’Italia più buona!”, “È tutto un magna-magna!” e “Pronti all’azione contro il mappazzone!”, i tre uomini al posto giusto nel momento giusto sono Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, i giudici della prossima edizione di MasterChef Italia , al via da giovedì 19 dicembre su Sky e NOW TV e di cui è stato diffuso il promo ufficiale.Tre grandi professionisti con abitudini e gusti sicuramente diversi, che rappresentano tre differenti correnti di pensiero attorno a uno dei temi capaci di unire tutta l’Italia, la cucina. Ma cosa succede se i tre chef, alle “Elezioni”, raggiungono una perfetta parità? Interviene il capo assoluto, il “Presidente” Iginio Massari… MasterChef Italia, talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, è al via dal 19 dicembre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV.