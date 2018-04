Joe Bastianich, contestati redditi per 1 milione di euro: l'Orsone nel mirino della GdF

Venerdì 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Problemi in vista per Joe Bastianich, l'inflessibile giudice di Masterchef: a quanto pare l'Orsone, il locale di Cividale del Friuli (Udine) aperto dal Restaurant man è finito nel mirino della Guardia di Finanza. La cifra che Bastianich dovrebbe restituire al fisco sarebbe intorno al milione di euro: l'accusa, redditi non dichiarati, legati all'attività dell'esercizio. La replica dei legali è categorica: non c'è evasione fiscale