Zaniolo, l'inviato de Le Iene si scusa col calciatore e con la mamma

Addio a Gabriele La Porta, lo storico conduttore Rai era malato da tempo​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pace fatta dopo le polemiche tra la famiglia die Le Iene? Sembra proprio di sì, perché dopo le scuse pubbliche, da parte di, inviato della trasmissione Mediaset, sono giunte anche quelle private.L'inviato de Le Iene ha incontrato questa mattinae sua madre, per scusarsi dopo il servizio, ritenuto da molti fuoriluogo, sessista e volgare . L'incontro è avvenuto in zona Eur, dove il calciatore giallorosso vive con la famiglia. Nicolò De Devitiis, 28 anni, romano e romanista, ha anche regalato un mazzo di rose rosse a. Il numero di rose, 22, non è casuale: è infatti anche quello del numero di maglia della giovane promessa della Roma.