Le iene, Sugar baby e sugar daddy: tutti i segreti degli incontri tra uomini anziani ricchi e giovani ragazze in cerca di regali costosi

Ragazze giovanissime attratte da uomini ricchi e spesso molto più grandi di loro. Si tratta delle cosidette sugar baby colpite dai loro sugar daddy. Gli uomini in questione sono spesso disposti a mantenerle o a fare loro molti regali in cambio di attenzioni. Un fenomeno che sembra essere sempre più in crescita, soprattutto dopo lo scoppio della pandemia.

Leggi anche > Loredana Bertè, l'ex fidanzato Mario Lavezzi a “Oggi è un altro giorno”: «Il rapporto con lei è stato disastroso...»

Le Iene hanno indagato su questo fenomeno partendo da una ricerca sui vari siti online che contengono annunci da parte di queste ragazze e uomini: «Ci si è aperto un mondo: da una parte uomini che ci hanno bombardato di messaggi, proposte e fantasie di ogni genere. Dall’altra tantissime ragazze, spesso bellissime, che si sono fatte avanti in cerca di un contatto. Ci sono anche giovanissime, come una 19enne che scrive: “Vorrei dei regali per ogni volta. Nei rapporti no sedere”. E poi: “Per dormire preferirei farlo quando finisco le superiori”. E continua dicendo che per un pomeriggio in un albergo le andrebbero bene “una borsa e un paio di scarpe”. E specifica: “Non sono una escort"».

Stefano Curti ha raccolto le testimonianze di alcune ragazze che scelgono come approccio con i loro sugar daddy quello di conoscersi prima di chiedere loro soldi: «Sono uscita con quello che è diventato il mio sugar daddy. Per quanto potesse essere considerata una relazione, alla base in realtà c'era una cosa molto a mo’ di contratto: ‘Allora io ti do 1.600 euro e ci vediamo cinque volte al mese. Non parliamo più di soldi, basta ci vediamo quando ti dico», racconta una di loro.

Curti ascolta anche un sugar daddy, un manager di successo che confessa: «Da un anno e mezzo sono ritornato con una persona molto importante della mia vita», racconta. «Però la verità è che mi piacciono le donne, corteggiarle, fare il cretino», per questo sceglie di fare regali a giovanissime che ricambiano con attenzioni di vario genere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Giugno 2021, 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA