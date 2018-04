Il truffatore che ha rubato soldi e 52 identità anche mentre era in carcere. Persino al suo avvocato

Il servizio de Le Iene

, ilspecializzato nel furto di identità e fu capace di svolgere le sue attività criminali dal carcere, è tornato nel mirino dellenella puntata di domenica 22 aprile in onda su Italia Uno. Il campione del mondo della truffa è stato scarcerato, insieme al suo complice, con obbligo di dimora a Milano e firma giornaliera dai Carabinieri. Una volta usciti dal carcere di Treviso hanno preso un treno in direzione Venezia. La Iena Giulio Golia ha cercato di inseguirlo partendo da Roma. Da Venezia si sono diretti a bordo un regionale verso Bologna.Il loro primo giorno di libertà è proseguito con una tappa a Padova, dove si sono fermati per più di tre ore in un internet point lavorando su tre computer differenti. Le Iene hanno ripreso il tutto con una telecamera nascosta mostrando i due alle prese con diversi documenti.Successivamente i truffatori sono tornati alla stazione di Padova facendo perdere le loro tracce. L'ultima immagine li ha ripresi di fronte alla tabella degli orari dei treni. Poi sono scomparsi nel nulla. Secondo Le Iene i due avrebbero ripreso il loro lavoro di truffatori già dall'internet point. Ad avvalorare la tesi le parole del titolare del negozio che ha visto Ramunni e il suo complice alle prese con codici fiscali e liste telefoniche. Ad insospettire Giulio Golia c'è anche il ricordo dell'uomo che ammette di aver sentito parlare di una persona "nata in Svizzera".Dal registo delle stampe emergono conferme alle parole del titolare dell'internet point. Le Iene risalgono alle prove che i due stessere stampando e fabbricando dei nuovi documenti. Inoltre il nome di Alvise Maniero, neo deputato 5 Stelle originario di Venezia, risultava tra le ricerche su google effettuate dai truffatori. Che sia in atto un nuovo furto d'identità?"Siamo sulle tracce di Stefano Ramunni - si legge sul sito delle Iene - il genio della truffa, scarcerato e scomparso. Chiunque abbia informazioni di Stefano o del complice può scrivere a: troviamoramunni@gmail.com"