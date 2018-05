Dogman, la perdita dell'innocenza secondo Garrone: «Ma non è la storia del canaro»​

La sua vicenda, che ha ispirato il film Dogman di, è tornata prepotentemente alla ribalta dopo 30 anni, anche grazie alla vittoria dicome migliore attore al, più noto come '', oggi ha pagato il suo debito con la giustizia (era stato condannato a 24 anni) per l'efferatissimo omicidio dell'ex pugile, è un uomo libero e sta cercando di rifarsi una vita a 61 anni, cercando di evitare di farsi vedere troppo in giro., per Le Iene, è però riuscito a scovarlo in una sorta di garage-bunker dove l'uomo passa gran parte del suo tempo.«Non voglio parlare e non voglio rilasciare interviste, mi dispiace., è stata una brutta vicenda che ha fatto, e continua a far soffrire,. Ho figli e nipoti, non è giusto che paghino loro per il mio passato» - esordisce 'Er Canaro', che però poi decide di dare fiducia a Filippo Roma - «Mi hanno anche offerto molti, ne avrei bisogno, ma io non conto un c***o e non voglio creare ulteriori sofferenze. Laha sofferto molto e continuerà a farlo per sempre, perché era comunque il loro figlio e fratello, ed è una sofferenza che non poteva essere mitigata neanche se a me avessero dato l'ergastolo. Ogni nuova parola su tutto questo non farà altro che riaccendere il dolore e la rabbia. Sto facendo di tutto per non farmi trovare, dimenticatemi».