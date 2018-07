NADIA TOFFA NUOVO POST SU INSTAGRAM

è tornata. Dopo un lungo periodo di silenzio dai social, che aveva fatto preoccupare i suoi fan,torna a salutare i follewer sumostrandosi sempre più in forma. La "iena" in una recente intervista aveva dichiarato di aver avuto bisogno di riposo, per affrontare al meglio le cure per il tumore che l'ha colpita, ma ha aggiunto che ora sta molto meglio ed è pronta a riprendere pian piano in mano la sua vita di sempre.Nell'ultimo postappare bellissima, in abito bianco, con una fascia sui capelli colorata. «Ciao bella gente!Ogni tanto è piacevole farsi carini semplicemente per fare una passeggiata. Per se stessi. Così solo per sentirsi meglio», così scrive e il messaggio, ancora una volta esprime positività ed energia. Nadia saluta i suoi Followers mentre si concede una passeggiata per Milano.Aveva fatto spaventare tutti con le sue assenze nelle ultime puntate de Le Iene, così come il silenzio sui social aveva preoccupato i fan, tanto da far circolare anche fake news sulla sua morte che Nadia ha prontamente smentito. Il suo percorso verso la guarigione sicuramente non è facile, ma lei loaffronta da vera guerriera con il sorriso e con la voglia di andare avanti., lo ricordiamo, si era sentita poco bene a Trieste e per un periodo si era allontanata dalla conduzione del programma Le Iene. Dopo una breve pausa, però, era tornata molto presto in video, facendo pensare a tutti i suoi fan che fosse completamente guarita. Dopo poche settimane, però, la rivelazione: Nadia ha un tumore dal quale si sta curando. Sempre con il sorriso. Verso la primavera, però, le cure, molto invasive, e il bisogno di riposo, l'hanno costretta ad una sosta ai box, sospendendo per alcune settimane la sua presenza in tv. Da qui le preoccupazioni dei suoi fan, che però Nadia ha sempre tranquillizato tramite i social, Instagram in particolare. Ed oggi una nuova bella notizia: un post in cui la Toffa sembra allegra e in buona forma