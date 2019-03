​«Nadia Toffa è morta» ma è una fake. E lei risponde così: «Questi ​devono sparire»

Riccardo Fogli umiliato all'Isola, Gabriele Parpiglia su Instagram: «Ho rassegnato le dimissioni»​

. «Nadia è morta. Non ce l'ha fatta». Un sito pubblica la notizia che nessuno vorrebbe leggere e di condivisione in condivisione si sparge l'allarme per le sorti della conduttrice delle Iene che da mesi lotta contro un tumore. Tuttavia la notizia è falsa, divulgata da un sito di fake. È stata la stessa Nadia a rassicurare i suoi fan dal suo profilo Twitter condividendo un post de La Stampa di Torino che punta il dito contro il sito di fake lastampatv.it: «Grazie mille, questi fake devono sparire dalla circolazione, fanno male a tutti, compresi i lettori».E il quotidiano torinese precisa: «Da mesi abbiamo chiesto alle autorità di bloccare http://lastampatv.it perché diffonde fake news con una grafica simile al nostro sito. Ieri ci ha attribuito un odioso articolo su NadiaToffa, che è del tutto falso. A Nadia un grande abbraccio e tutta la nostra solidarietà!».