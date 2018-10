Nadia Toffa, dopo il ritorno a Le Iene i commenti degli hater: «Tanto finirà presto all'obitorio»

di Alessia Strinati

Il ritorno tanto atteso diin Tv è stato rovinato dagliLa stessa iena ha condiviso sulla sua pagina Instagram la frase di unche ha affermato che non durerà a lungo: «Tanto finirà presto all'obitorio», scrive, ed è chiaro il riferimento alla terribile malattia che da mesi combatte la conduttrice.Nadia replica con un post in cui mostra quello che le è stato detto, l'essere colpita dove la ferita fa più male, la sua malattia, ma non perde certo la sua verve e la risposta è per le rime: «Il signor Nappi è talmente frustrato che non hacniente di megliocda fare che augurare la mortecagli altri. Lui ha vinto è il migliore. Non gli auguro comunque un cancro perché so bene cosa voglia dire averlo e perché amo la vita di chiunque. Anche dei coglionauti come lui. Se dio l’ha messo al mondo forse qualcosa di buono dovrà fare».Centinaia di persone hanno replicato manifestando tutta la loro solidarietà alla Toffa, attaccata per la sua malattia dopo le recenti polemiche in merito alla dichiarazione in prossimità dell'uscita del suo libro. Nadia ha voluto sempre raccontare della sua malattia e della lotta continua al cancro, cercando di far arrivare a tutti un messaggio di speranza, cercando di comunicare che non bisogna mai arrendersi. Frasi come quella di questo hater possono essere più violente della malattia stessa, ma Nadia, da vera combattente, non molla.