Nadia Toffa torna in tv dopo la malattia: «Iena con parrucca spettinata»

«Iena conspettinata 😂😂 🐧 #redazioneiene #leiene#comingsoon dajje 🙏🏻👏🏻 inchieste in arrivo. #mancapoco 😍🤩 buon tutto gente!!!!!!». Ci siamo,sembra aver superato il peggio e si prepara al. Un post supubblicato questa mattina dalla presentatrice tv toglie gli ultimi dubbi sul suo rientro sul grande schermo.Mentre proseguono le cure contro il cancro, Nadia Toffa è già tornata a lavoro con le sue inchieste e si appresta ad essere protagonista nella nuova stagione del programma che sarà presentata da Alessia Marcuzzi.Un sorriso che tornerà a splendere in tv dopo che si era un po' acuito in seguito alle polemiche emerse sui social network sulle sue condizioni di salute alla quale lei stessa aveva risposto con fermezza: «Avete rotto i quaglions». Poi con l'aiuto della mamma il ritorno alla calma. E ora anche a lavoro.Tantissimi i commenti dei fan in delirio per lo scatto di bentornata tra questi: «Ciao Nadia, sei una guerriera, non mollare. Ti aspettiamo». Toffa, colpita da un malore mentre si trovava a Trieste nel 2017, dopo essere stata portata in elicottero al san Raffaele, ed essersi sottoposta a una serie di cure era rientrata a lavoro, ma successivamente si è presa una pausa a cui era seguito un lungo silenzio sui social dove è sempre stata molto attiva, poi negli ultimi mesi era tornata a farsi sentire dai suoi fan annunciando l'imminente ritorno in trasmissione.