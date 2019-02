Sabato 2 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sguardo deciso e malizioso, capelli lunghi dietro le spalle e un sorriso appena accennato: colpisce la foto diqualche anno fa. La conduttrice ha pubblicato sul suo profiloun'immagine "Amarcord" dei suoi esordi televisivi. Lo scatto ha colpito i followers al punto che si sono moltiplicati like e commenti.Unadiversa dalla Iena che siamo abituati ormai a veder combattere. «Ciao ragazzi! Spulciando tra le foto ne ho trovata una in cui ero agli inizi del lavoro in tv - scrive su Instagram, postando lo scatto di lei giovanissima -. La tv si chiama Telesanterno e sta a Bologna, ci lavoravo durante il periodo universitario... Non avrei mai creduto di arrivare alle Iene... La morale della favola è: credete in voi stessi e fate di tutto per inseguire le vostre passioni!!».E c'è chi coglie l'occasione per esprimere la propria stima. «Ciao Nadia quando ascolto le tue parole mi dai tanto coraggio non te lo dico per retorica....Grazie Nadia anche se non ci conosciamo...Un forte abbraccio», scrive un utente. La conduttrice sta lottando da un anno e mezzo contro un tumore. «Ho i miei capelli, ma non sono guarita... Magari», ha detto giorni fa.