Nadia Toffa e il nuovo post sui social dopo un lungo silenzio, ma i fan sono preoccupati

di Alessia Strinati

Domenica 19 Maggio 2019, 18:58

Dopo untorna. La Iena aveva abituato i suoi followers a continui post in cui raccontava le sue iniziative e il suo lavoro, o comunque in cui si mostrava anche solo per una saluto. La sua assenza aveva preoccupato e ha fatto pensare molti al peggio per quanto riguarda la sua salute.Ormai da più di un anno Nadia lotta contro un tumore, pur non scoraggiandosi mai, continuando a lavorare e a farlo con il sorriso sulle labbra. Il suo ultimo post mostra però solo una parte del suo sorriso: «Ciao ragazzi, è un po’ che non ci si vede, giusto!? Allora mi affaccio per dirvi che mi mancate proprio tanto, e mi raccomando, cercate di stare bene che senno’ mi preoccupo... vi bacio tutti da qui. N».Nella foto però appare solo una parte del volto di Nadia, che sembra comunque sorridere con la sua cagnolina Totò alle spalle. La preoccupazione nei fan non sembra però essere scomparsa, e questo scatto a metà fa ancora restare i sospetti che la Toffa non sia al pieno della sua energia, forse proprio a causa della sua malattia. Restano però i messaggi di affetto e di incoraggiamento.