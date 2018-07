Nadia Toffa sorride sui social e sfoggia un nuovo look: ecco la foto fa sperare i fan

Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

torna a postare una foto sue rassicura i fan sulle proprie condizioni diL'inviata e conduttrice de Le Iene, infatti, ha pubblicato uno scatto in cui siede, alla Fondazione Bisazza di(Vicenza) in Veneto, su una gigantescafatta a. Spensierata e sorridente nonostante la battaglia colche sta conducendo, Nadia ha rassicurato anche una fan che le aveva chiesto come stava. «Molto meglio», la risposta che fa ben sperare tutti.