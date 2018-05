Nadia Toffa, come sta? A Le Iene novità sulle sue condizioni di salute

Nadia Toffa, incubo senza fine: niente Amici né Le Iene

Finora c'è stato assoluto silenzio da parte di tutti sulle condizioni diin quest'ultima settimana. Stasera asono attese notizie sulla salute della giornalista televisiva che sta lottando da qualche tempo contro unL'ultimo messagio di Nadia Toffa surisale ale non era di certo incoraggiante: "Si sono concatenate una serie di sfighe che non avete idea. - ha scritto la Toffa - Non so nemmeno se recuperabili per salvare il servizio. Gli appostamenti di certo continuano a oltranza e 'Amici' di sicuro va rimandato a sabato prossimo 12 maggio". Ma ieri Nadia non c'era allo show die si teme che sia molto debilitata dalle cure.