di Alessia Strinati

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

non è riuscita ad essere presente indurante l'ultima puntata domenicale de ". Proprio due domeniche fa aveva detto che non sarebbe mancata per nulla al mondo e che si stava riposando come i medici le avevano consigliando, specificando però di sentirsi bene e di riguardarsi solo a scopo precauzionale.Invece la sua assenza ha preoccupato molto i fan, come preoccupa il fatto che, diversamente dalle altre volte in cui è mancata, non ha scritto nulla sulla sua pagina Instagram. Nicola Savino ha provato a tranquillizzare il pubblico durante la diretta dicendo che Nadia ha bisogno di riposo, che sta bene, ma era meglio che restasse a casa. Potrebbe quindi non comparire in video, almeno non a Le Iene, fino alla prossima stagione.Ma Nadia è una guerriera e già si vocifera in rete che potrebbe fare una, seppur breve, irruzione in studio durante la prossima puntata del 23 maggio, l'ultima ufficiale di questa stagione del programma. La Iena potrebbe far compagnia a Teo Mammuccari e Ilary Blasi per fare una sorpresa a tutto il pubblico. Chissà cosa succederà nei prossimi giorni...