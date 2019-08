Nadia Toffa, l'addio di Dino Giarrusso: «Tutti ti amavano, nessuno dimenticherà il tuo esempio e i tuoi insegnamenti»

Nadia Toffa, il post commovente di Filippo Roma: «È grazie a te che oggi...»​

Invece l’amore delle migliaia di persone che da tutta Italia hai radunato a Brescia, ci ha ricordato che eri proprio tu, perché solo tu riuscivi a farti amare con tale intensità, a farti apprezzare da tutti: il pubblico, i colleghi, i cittadini, i rappresentanti delle istituzioni come il Presidente Mattarella, che per te ha avuto bellissime parole. Solo i disonesti non ti volevano bene, e questo ti inorgogliva

Anche se tutto avrei voluto dalla vita fuorché assistere al tuo funerale, anche oggi ci hai insegnato qualcosa, e ci hai dato forza: hai ricordato a tutti noi che il modo migliore per stare bene -stare bene persino quando la salute viene meno- è svolgere con passione, perseveranza ed onestà il proprio compito, il proprio lavoro, il proprio ruolo sulla terra. Nessuno dimenticherà il tuo esempio e i tuoi insegnamenti. Ti voglio bene

Domenica 18 Agosto 2019, 18:25

Tra i tanti amici, parenti o semplici cittadini che hanno deciso di dare l'ultimo saluto a Brescia alla sfortunata, c'era anche la redazione de Le Iene al gran completo. Tutti i volti più noti del programma di Italia 1 si sono stretti intorno alla loro indimenticabile collega: tra loro, c'era anche chi ha deciso di lasciare Le Iene per approdare in politica, come, ora europarlamentare del M5S.Suha salutatocon un commovente post. «Cara Nadia, anche oggi ci hai dato una piccola grande lezione» - si legge - «Io, Filippo e tutti gli altri, non volevamo credere che in quella bara ci fossi davvero tu»., nel suo post d'addio a, ha voluto sottolineare come la sua ex collega fosse riuscita a entrare nel cuore di tutti gli italiani: «».L'ex 'iena', ora impegnato in politica, ha poi dedicato questo pensiero a: «».