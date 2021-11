Michela Giraud contro gli haters: «Fare schifo è un mio diritto»

Michela Giraud a Le Iene si esibisce in uno dei suoi monologhi graffianti e si scaglia contro gli haters. La comica romana è stata la dama della puntata de Le Iene di ieri sera, al fianco di Nicola Savino. E il suo monologo è subito diventato virale.

«Ma quanto sono amata? Specie sui social. A tutti quelli che mi scrivono: sei grassa, sei volgare, non fai ridere nessuno. Siccome purtroppo ci soffro per questi commenti, ho capito finalmente come rispondere». Inizia così il monologo di Michela Giraud, l'attrice e comica che è stata, per una sera, conduttrice del programma di Italia 1.

Il suo discorso graffiante è rivolto all'odio online, che troppo spesso si manifesta nei commenti sui social: «Uno di loro mi ha scritto semplicemente: fai schifo. Lì ho capito come disinnescare questi commenti. A quel commento ho messo un bel like. Una delle cose più liberatorie che mi siano mai capitate nelle vita. In un epoca in cui tutti vogliamo essere migliori e tutti siamo prigionieri dello sguardo degli altri è un atto rivoluzionario. Perché fare schifo è un diritto, ed è un diritto che rivendico con orgoglio, esultando. Sì, faccio schifo. Diamoci tutti la possibilità di fare schifo - ha concluso Giraud - Sì, faccio schifo, ma ho anche dei difetti».

