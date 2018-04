Mercoledì 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Qualche giorno fa le sue dichiarazioni hanno lasciato l'amaro in bocca a molti e fatto discutere altri:aveva affermato di aver messo sotto contratto il regista Fausto Brizzi, accusato da alcune attrici a Le Iene di averle molestate sessualmente ai casting., in un servizio sul più ampio fenomeno delle molestie sessuali nel mondo del cinema, a Barbareschi delle sue affermazioni.In un servizio andato in onda mercoledì sera, l'inviata delle Iene chiede all'attore e produttore perché abbia definito attivisti e attiviste di #metoo «mentecatti». «Confermo, è un movimento per cretini - dice Barbareschi - è giusto denunciare molestie per chi le ha avute davvero. Ma questo movimento è per le attrici ricche, e molte donne ora sono in crisi: perché delle povere disgraziate non parla nessuno».«Cosa farebbe se ci fosse sua figlia a subire molestie?», le chiede la Iena: «Se mia figlia non si sa difendere, è cretina - continua - Asia Argento non è mai stata davvero molestata». Per la cronaca, Asia Argento su Twitter ha risposto in maniera caustica alle dichiarazioni del produttore: «Chissà quante donne potrebbero raccontare storie su Barbareschi...», ha twittato.