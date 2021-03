Le Iene, Ermal Meta 'fuori di testa' per lo scherzo prima di Sanremo: «Mia sorella al Grande Fratello? Rado al suolo la casa»

Ermal Meta così non lo aveva visto mai nessuno. Letteralmente «fuori di testa» come canta la canzone vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo a causa di uno scherzo de Le Iene. Complice la sorella Sabina, il cantante è stato vittima del programma di Italia Uno prima della rassegna sanremese. Lo scherzo è andato in onda ieri sera facendo emergere tutta l'anima barese dell'artista (molti i termini dialettali). «Ma tu nella testa che ca**o c’hai, i vermi? La rado al suolo questa casa», ha detto Ermal in preda alla furia dopo aver scoperto che il suo computer portatile era stato preso a sua insaputa dalla sorella.

Ermal Meta, lo scherzo de Le Iene

Ermal aveva raggiunto la sua famiglia a Bari per trascorrere qualche giorno con i propri cari e all'insegna del relax. Ben presto ha scoperto che la sorella aveva sottratto il suo computer per darlo a un fantomatico giornalista in cambio di un aiuto per partecipare al Grande Fratello, in un'edizione speciale dedicata ai "parenti di". Dentro al portatile c'era tutta la sua vita e anche la canzone che di lì a poco avrebbe portato sul palco di Sanremo. «Dove sta il mio computer?! C’è tutta la mia vita là dentro, c’ho tutte le mie canzoni, compresa quella di Sanremo. C’è il mio libro dentro… », ha detto in preda alla rabbia.

Ermal Meta, lo sfogo

Dopo essere venuto a conoscenza delle responsabilità della sorella si è lasciato andare a quello che lui oggi ha definito "turpiloquio" chiedendo scusa sui social. «Ci sono anni di lavoro là dentro, come ti viene in testa? … Mi sto per sentire male, mi fa male lo stomaco. Mi sta venendo un infarto. Ma tu nella testa che cazzo c’hai, i vermi? Tira il computer altrimenti spacco tutto, la rado al suolo questa casa... E che cazzo vuoi fare in tv? Cos’è che vuoi fare in tv? Quali competenze hai tu per lavorare in televisione?... Al Grande Fratello?! Ma che svolta è? Se vuoi svoltare, devi lavorare. Mi sta venendo da vomitare. Un modo per fare cosa, per farti prendere per il culo. Te li do io i soldi, cazzo, se hai bisogno di soldi. Ma che ti dice la testa!?». Il finto giornalista era in realtà una 'Iena' ed Ermal ha tirato un sospiro di sollievo quando ha scoperto lo scherzo: «Andatevene a fanc… stronzi, maledetti!».

