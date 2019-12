Giulio Golia e il post che sa di addio alle Iene: «Per un po' lascio a casa la divisa». Poi spiega tutto

Martedì 24 Dicembre 2019, 17:29

spaventa i fan dellecon: «Per un pochino“la divisa da iene” che oramai mi accompagna da più di 20 anni. Grazie a tutti per l’affetto e la stima che ci dimostrate sempre». Parole che sembrano presagire una pausa dal lavoro di Iena che da due decenni lo vede protagonista su Italia1.A seguito di quel post, pubblicato su, si è scatenato un putiferio di commenti tra saluti e richieste di ripensamento. Un clamore che nemmeno lo stesso Giulio Golia si aspettava, perché il. Nessun addio, nessuna pausa. La iena ha dovuto però specificare tutto con un nuovo messaggio ai fan, questa volta vestito da Babbo Natale, spiegando come si fosse trattato di un malinteso.«Non pensavo di creare tutto questo caos,, ci vediamo tra un po’, forse vestito così faccio meno casini. Grazie sempre per l’affetto che mi dimostrate», si legge su Instagram.