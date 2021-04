Gianni Sperti e l'incidente d'auto, senza filtri contro Maria De Filippi: «Ma vaf...». Ma era uno scherzo de Le Iene

Gianni Sperti vittima de Le Iene in uno scherzo andato in onda nell'ultima puntata del programma di Italia Uno e realizzato con la complicità di Maria De Filippi e di Tina Cipollari. L'opinionista di Uomini e Donne ha ammesso di esserci cascato con tutte le scarpe e una volta ha capito tutto si è lasciato andare a un'espressione liberatoria con la moglie di Maurizio Costanzo collegata telefonicamente: «Maria, ma vaff..o».

Lo scherzo è stato messo in scena nel giorno del suo compleanno. Era in auto con la sorella alla guida quando hanno investito un pedone. L'uomo, un attore, ha cominciato a urlare e a chiedere i soccorsi. «C’è un testimone, è una simulazione, dai! Se non è vero diventa un reato. Questo è matto», ha detto prontamente Sperti prima che la situazione precipitasse. Sui social ha cominciato a circolare la notizia che aveva investito una persona perché ubriaco.

Stava per smentire la fake news quando gli è arrivata una chiamata della collega Tina Cipollari. «Mi ha chiamato un giornalista di Repubblica e mi ha chiesto come guidi. Gli ho detto che sei un po’ distratto». L'ennesima batosta è sopraggiunta quando l'uomo si è presentato a casa sua ammettendo di volerlo truffare: «Tu non fai nulla. Fammi fare quello che fai tu per un anno: l’opinionista... L’ha proposta te l’ho fatta, vediamo se Maria ti salva il c..lo». Infine la telefonata di Maria e l'uscita di scena de Le Iene. «Ho capito dal tono di voce che non eri tranquillo, buon compleanno!», ha chiuso ironicamente la conduttrice.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Aprile 2021, 12:33

