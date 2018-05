Fico querela Le Iene, loro rispondo al presidente della Camera con sei domande

Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il presidente della Cameraha querelatoper il servizio sulla presunta "colf in nero". La trasmissione di Italia Uno ha risposto con una provocazione citandoe proponendo sei domande al politico del Movimento 5 Stelle.Questo il testo pubblicato sul profilo Facebook e sul sito de Le Iene. «Un tempo Grillo scriveva: "La querela è un'arma da ricchi. Usata per intimidire. Per tappare la bocca. Di solito si querela la verità, mai la menzogna". Fico ci ha querelato per il nostro servizio sulla colf in nero. Intimidazione? Vuole tapparci la bocca? Noi gli rivolgiamo lo stesso le nostre sei domande».Ed ecco qui di seguito leposte da Le Iene al presidente della Camera:1. Presidente Fico è vero ciò che racconta Imma Franch, la ragazza che dichiara di aver preso 500 euro al mese per sei anni, lavorando 5 giorni alla settimana nella casa dove vive Lei con la sua compagna quando è a Napoli? È vero sì o no?2. Presidente Fico, ci conferma come già fatto nell’intervista, che Imma in questi anni non ha mai avuto un contratto, i contributi versati e una paga al di sopra del minimo sindacale?3. Presidente, Lei lo sapeva che fosse senza contratto? In tutti questi anni non ha mai pensato fosse giusto metterla in regola?4. Presidente Fico, è vero che oggi la colf Imma, dopo il nostro servizio, non lavora più da voi? Perché? Se è vero, come ha dichiarato, che vi lega un rapporto di amicizia e non lavorativo, che è successo?5. Presidente Fico, è vero o no che Roman, ragazzo ucraino che lei ha incontrato alla fermata dell’autobus, veniva a lavorare tre giorni alla settimana nella casa in cui vive quando sta a Napoli con la sua compagna? E che lavorava da voi fino a quando lei è diventato Presidente della Camera? Quanti soldi gli davate al mese? Quante ore lavorava a casa vostra? Se Imma come ha dichiarato è un’amica della sua compagna, Roman invece è lei che l’ha portato in casa, giusto? Si può chiamare beneficenza il lavoro nero in cambio di soldi?6. Perché ad un certo punto Roman ha smesso di lavorare per voi o di frequentare la vostra casa? È vero che avevate paura che scoppiasse uno scandalo essendo lui in nero e sprovvisto di permesso di soggiorno? Se non è questo il motivo, perché subito dopo l’elezione a Presidente della Camera ha smesso di frequentare la casa dove vive con la sua compagna?