Francesco Facchinetti e la lite tra la moglie e Laura Cremaschi: «Basta insulti, era uno scherzo de Le Iene»

di Alessia Strinati

Ultimo aggiornamento: 18:29

Era tutto un bluff. Lamoglie del "Fakko" in realtà era unoWilma, la Cremaschi e la redazione del programma televisivo erano d'accordo per fare uno scherzo a Facchinetti che, come dimostrano le sue numerose Instagram stories, ci è caduto con tutte le scarpe.La Cremaschi ha fatto credere di voler sedurre Francesco proprio mentre era a cena fuori con Wilma, che non è stata certo da meno, come attrice. Lady Facchinetti, infatti, si è lasciata andare a una vera e propria scenata di gelosia, con tanto di storie su Instagram in cui spiegava i dettagli di quanto accaduto al ristorante. La vicenda si è fatta sempre più intricata, con la Cremaschi che ha finto, insieme ad un avvocato, per chiedere dei soldi per il suo silenzio e l'indignazione sempre crescente di Francesco che già parlava di vie legali.Una serata e un pomeriggio intensi, fino a quando, sul profilo Instagram della Bonas di "Avanti un altro" non è comparsa la verità. Un video di Wilma e Francesca che sorridono insieme e confessano quello che è appena successo: Francesco, raggiunto dalla redazione de Le Iene, ha scoperto che si è trattato di uno scherzo. Wilma e Francesca di mostrano affiatate, la stessa lady Facchinetti chiede scusa per le parole usate nei suoi confronti, ribadendo che era solo un gioco e la Cremaschi, sorridente conclude: «Ora basta insulti».