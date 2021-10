Dayane Mello, le Iene in Brasile per "A Fazenda”: «Disposti a fare tutto pur di parlarle»

Le Iene volano in Brasile per parlare con Dayane Mello, in questo momento reclusa nel reality “A Fazenda”. Ultimante la trasmissione ha fatto molto parlare per via di una presunta violenza proprio su di lei da parte di un altro concorrente poi eliminato, il comico Nego do Borel.

Sulla presunta violenza sessuale su Dayane Mello da parte del collega di gioco Nego do Borel nel reality brasiliano “A Fazenda” si è molto parlato, fra commenti e critiche. Ora sul caso interviene anche il programma “Le Iene”, pronto a tornare sugli schermi Mediaset. Una troupe capitanata da Roberta Rei si è infatti recata in Brasile per cercare di parlare con l’ex gieffina e di assicurarsi che stia effettivamente bene. La trasmissione ha dato l’annuncio attraverso un post sul social: «Sono a San Paolo in Brasile e questa è A Fazenda, la sede del reality – spiega la Rei in un video - Noi siamo qui perché abbiamo provato in tutti i modi a contattare Record tv ma nessuno ci ha voluto rispondere e quindi ci proviamo così. Noi vogliamo sapere se Dayane sta bene e se è stata realmente informata di quanto accaduto e se voglia o meno restare ancora nel programma. Siamo disposti a fare tutto pur di parlarle, entrare nella Fattoria, parlarle attraverso uno schermo. Tutto purché lei sappia che in Italia ci sono tantissime persone che sono preoccupate per le».

